कानपुर: किला तिराहे से पकड़ा गया चांदी चोर, 24 किलो सफेद धातु की 22 सिल्लियां बरामद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 28 Sep 2026 03:16 PM IST
विज्ञापन
थाना फीलखाना पुलिस एवं सर्विलांस सेल पूर्वी जोन की संयुक्त टीम ने चोरी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 24.348 किलो सफेद धातु की 22 सिल्लियां बरामद की हैं। बरामद माल की कीमत लाखों में बताई जा रही है।
विज्ञापन
पुलिस टीम अभियुक्त की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस के मुताबिक रात मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त फलमंडी किला तिराहा के पास खड़ा है और शहर से बाहर भागने की फिराक में है। सूचना पर थाना प्रभारी रीना सिंह मय टीम व सर्विलांस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और सुलभ शौचालय के पास से एक संदिग्ध को पकड़ लिया।
विज्ञापन