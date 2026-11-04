फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Ganga Utsav 2026: Atal Ghat illuminated by the light of 5,100 lamps

गंगा उत्सव-2026: 5100 दीपों की रोशनी से जगमगा उठा अटल घाट, हुई गंगा आरती

Wed, 04 Nov 2026 10:09 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 04 Nov 2026 10:09 PM IST
विज्ञापन
Ganga Utsav 2026: Atal Ghat illuminated by the light of 5,100 lamps
अटल घाट पर हुई गंगा आरती - फोटो : अमर उजाला
गंगा उत्सव-2026 के तहत बुधवार शाम गंगा बैराज स्थित अटल घाट 5100 दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। नमामि गंगे अभियान के तहत जिला गंगा समिति की ओर से किए गए आयोजन की मुख्य संध्या पर गंगा आरती, लोकनृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के जरिए गंगा संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया गया। दीपोत्सव के बाद आचार्य कालीचरण दीक्षित और अन्य पुरोहितों ने गंगा आरती की।
विज्ञापन

विज्ञापन

स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक लोकनृत्य और संगीत से गंगा की महत्ता व लोक संस्कृति के रंग प्रस्तुत किए। एक से तीन नवंबर तक आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी आकांक्षा जैन ने पुरस्कृत किया। विधायक नीलिमा कटियार ने वुमेन एंपावरमेंट वेलफेयर सोसाइटी, रेवंप इंडिया, गंगा रक्षक दल, गीतानुरागी फाउंडेशन और कानपुर प्लॉगर आदि संस्थाओं को सम्मानित किया। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed