Kanpur News: देश-दुनिया तक पहुंचा नाम, मिला सम्मान
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:09 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:09 AM IST
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कानपुर। अमर उजाला एडवांटेज की ओर से शनिवार को बेनाझावर स्थित दि स्पोर्ट्स हब में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें शहर के उद्योग, व्यापार और चिकित्सा जगत के तमाम सितारे एक छत के नीचे जुटे। इन शख्सियतों ने अपने शहर के अलावा देश-विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। हर नाम की घोषणा के साथ तालियों की गूंज से सभागार गूंजता रहा जो उनकी सफलता के मुकाम के सफर को बयां कर रहा था। समारोह में शहर के 54 प्रतिष्ठित उद्यमी, चिकित्सक और व्यापारी शामिल हुए जिन्हें सम्मानित किया गया।
समारोह का शुभारंभ तिरंगा अगरबत्ती के एमडी पंडित नरेंद्र शर्मा, डॉ. उमेश पालीवाल, दीपक धवन ने किया। इसके बाद तिरंगा अगरबत्ती के एमडी का टॉक शो हुआ। उन्होंने अपनी उद्यम यात्रा के बारे में बताया। संघर्ष से सफलता तक का सफर तय करने में धर्म, आस्था से मिलने वाली ताकत के बारे में बताया। कहा कि मेहनत करने पर सफलता मिलती है। बोले, तकनीक के दौर में भी प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम न्यूज़ पेपर होता है। जब दुनिया जागती है तो वो सबसे पहले न्यूज़ पेपर सामने होता है। बेटी एकता के नाम पर एकता ब्रांड पर भी चर्चा की।
इसके बाद शख्सियतों को मंच पर बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ। सम्मान समारोह में कई तरह के खेल और गीतों की प्रस्तुतियों का दौर भी चला। इसमें अतिथियों ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करते हुए आनंद लिया उन्हें उपहार भी दिए गए। इस दौरान कहा गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच शहर के कारोबारियों ने स्वयं को ब्रांड के रूप में बाजार में स्थापित किया है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उन्होंने न केवल व्यापार को आगे बढ़ाया बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है।
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इनके साथ ही चिकित्सक दिन-रात मरीजों की सेवा में समर्पित रहते हैं। ऐसे समर्पित व्यापारियों और चिकित्सकों के योगदान को सराहने के लिए कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों से उनके सुझाव भी लिए गए।
चिकित्सा जगत में इनको मिला सम्मान
नारायणा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड, जीआरएस हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर, न्यू लीलामणि हॉस्पिटल, कृष्णा हॉस्पिटल, कानपुर मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबस हॉस्पिटल, एसआईएस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, न्यूरॉन सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, गहलौत हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, अनुराग हेल्थ केयर, स्नेह पैथ लैब प्राइवेट लिमिटेड, पालीवाल डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, चंद्रभाल हॉस्पिटल, एंजेल आइज कानपुर, एसआर होम्योपैथी कानपुर, डॉ. मधुलिका शुक्ला, डॉ. कुमार, डॉ. सार्वभौम त्रिपाठी, काशिफ मेहताब, डॉ. अभिषेक बाजपेयी, एसआर होम्योपैथी, रामादेवी हॉस्पिटल, स्पेक्ट्रम हेल्थ केयर।
उद्योग-व्यापार में इन्हें किया गया सम्मानित
अकाय फर्निशिंग कॉन्सेप्ट्स, कपूर फर्नीचर, बेकर्स एग्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, मारुति नंदनबोध बूंदी, जेएपीईएसएस हॉस्पिटैलिटी-हीरा स्वीट्स, नवलकिशोर एंड संस, वी ज्वैल्स, ध्रुवा ज्वैलर्स, केज ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड, लाला पुरुषोत्तम दास ज्वैलर्स, जेपीआएन होजरी, गोयल होजरी, सरदार क्लाथ हाउस, सिमरन कलेक्शन, हैंडलूम एक्सपो, सिल्क एक्सपो, ब्ल्यू वर्ल्ड, एटूजेड शॉपिंग मॉल, श्री बालाजी ई ऑटोटेक, काइनेटिक ग्रीन, सोसाइटी मोटर्स लिमिटेड, एवन चश्मे वाले, पंजाब एंड बंगाल इंजीनियरिंग कारपोरेशन, बजरंग नर्सरी, विजय इंटीरियर, लाइट गैलरी, ठाकुरदास लोटवाला, नटराज एजेंसी, शादीलाल, शंकरलाल, चित्रा रियल्टी, जेपी प्रोडक्ट।
विज्ञापन एजेंसियों का हुआ सम्मान
डैप्स एडवर्टाइजिंग, बरासिया एडवर्टाइजिंग, सैटर्न एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी ग्राफिक्स और पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग, नटराज प्रोडक्शन, टंडन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, टंडन एडवर्टाइजिंग सर्विस, स्टार एडवर्टाइजिंग, बीना एडवर्टाइजिंग, वीएन एडवर्टाइजिंग, श्री बालाजी एड क्रिएशन, भारत पब्लिसिटी, सैफरॉन इनोवेशन, वैम एडवर्टाइजिंग, मीडियालिंक एडवर्टाइजिंग, जय स्मृति, सनराज एडवर्टाइजिंग, शिवम एडवर्टाइजिंग, एसके एडवर्टाइजिंग, एडॉन्स मीडिया, लॉर्ड्स एडवर्टाइजिंग, गौरव एडवर्टाइजिंग, द नीति एडवर्टाइजिंग, एड नेशन एडवर्टाइजिंग, दिव्या एडवर्टाइजिंग, जानकी मीडिया, श्री पब्लिसिटी, विश्वनाथ एडवर्टाइजिंग, लोहिया एडवर्टाइजिंग, अमन एडवर्टाइजिंग, शिखर एडवर्टाइजिंग।
ये रहे मौजूद
शांतनु सरकार, सिराज सिद्दीकी, धर्मेश चतुर्वेदी, पदम मित्तल, विनोद गुप्ता, प्रदीप टंडन, गौरव टंडन, रोहित टंडन, नीरज चौहान, गोपाल शुक्ला, केशव बाजपेयी, गोपाल द्विवेदी, अखिल शर्मा, मित्रेश त्रिपाठी, दिनेश सिंह, राजकुमार बाजपेयी, राजेश सेंगर, सुनील निगम, गौरव गुप्ता, आशुतोष, कौशिक, राज कुमार, अजय श्रीवास्तव, संदीप द्विवेदी, अरुणेंद्र सोनी, मिथलेश त्रिपाठी, कमल कुमार, रोहित अग्रवाल, दीपक धवन, राहुल तिवारी, अरुण रस्तोगी, सुरेश सचान, मुकेश मिश्रा, धर्मेश कालरा, विराट मुदगल, राहुल गुप्ता, रोहित गुप्ता, पवन गुप्ता, सतीश गेरा, प्रशांत श्रीवास्तव, चरनमीत सिंह, मित्रसेन।
विज्ञापन
समारोह का शुभारंभ तिरंगा अगरबत्ती के एमडी पंडित नरेंद्र शर्मा, डॉ. उमेश पालीवाल, दीपक धवन ने किया। इसके बाद तिरंगा अगरबत्ती के एमडी का टॉक शो हुआ। उन्होंने अपनी उद्यम यात्रा के बारे में बताया। संघर्ष से सफलता तक का सफर तय करने में धर्म, आस्था से मिलने वाली ताकत के बारे में बताया। कहा कि मेहनत करने पर सफलता मिलती है। बोले, तकनीक के दौर में भी प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम न्यूज़ पेपर होता है। जब दुनिया जागती है तो वो सबसे पहले न्यूज़ पेपर सामने होता है। बेटी एकता के नाम पर एकता ब्रांड पर भी चर्चा की।
विज्ञापन
इसके बाद शख्सियतों को मंच पर बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ। सम्मान समारोह में कई तरह के खेल और गीतों की प्रस्तुतियों का दौर भी चला। इसमें अतिथियों ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करते हुए आनंद लिया उन्हें उपहार भी दिए गए। इस दौरान कहा गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच शहर के कारोबारियों ने स्वयं को ब्रांड के रूप में बाजार में स्थापित किया है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उन्होंने न केवल व्यापार को आगे बढ़ाया बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है।
विज्ञापन
इनके साथ ही चिकित्सक दिन-रात मरीजों की सेवा में समर्पित रहते हैं। ऐसे समर्पित व्यापारियों और चिकित्सकों के योगदान को सराहने के लिए कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों से उनके सुझाव भी लिए गए।
चिकित्सा जगत में इनको मिला सम्मान
नारायणा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड, जीआरएस हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर, न्यू लीलामणि हॉस्पिटल, कृष्णा हॉस्पिटल, कानपुर मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबस हॉस्पिटल, एसआईएस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, न्यूरॉन सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, गहलौत हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, अनुराग हेल्थ केयर, स्नेह पैथ लैब प्राइवेट लिमिटेड, पालीवाल डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, चंद्रभाल हॉस्पिटल, एंजेल आइज कानपुर, एसआर होम्योपैथी कानपुर, डॉ. मधुलिका शुक्ला, डॉ. कुमार, डॉ. सार्वभौम त्रिपाठी, काशिफ मेहताब, डॉ. अभिषेक बाजपेयी, एसआर होम्योपैथी, रामादेवी हॉस्पिटल, स्पेक्ट्रम हेल्थ केयर।
उद्योग-व्यापार में इन्हें किया गया सम्मानित
अकाय फर्निशिंग कॉन्सेप्ट्स, कपूर फर्नीचर, बेकर्स एग्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, मारुति नंदनबोध बूंदी, जेएपीईएसएस हॉस्पिटैलिटी-हीरा स्वीट्स, नवलकिशोर एंड संस, वी ज्वैल्स, ध्रुवा ज्वैलर्स, केज ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड, लाला पुरुषोत्तम दास ज्वैलर्स, जेपीआएन होजरी, गोयल होजरी, सरदार क्लाथ हाउस, सिमरन कलेक्शन, हैंडलूम एक्सपो, सिल्क एक्सपो, ब्ल्यू वर्ल्ड, एटूजेड शॉपिंग मॉल, श्री बालाजी ई ऑटोटेक, काइनेटिक ग्रीन, सोसाइटी मोटर्स लिमिटेड, एवन चश्मे वाले, पंजाब एंड बंगाल इंजीनियरिंग कारपोरेशन, बजरंग नर्सरी, विजय इंटीरियर, लाइट गैलरी, ठाकुरदास लोटवाला, नटराज एजेंसी, शादीलाल, शंकरलाल, चित्रा रियल्टी, जेपी प्रोडक्ट।
विज्ञापन एजेंसियों का हुआ सम्मान
डैप्स एडवर्टाइजिंग, बरासिया एडवर्टाइजिंग, सैटर्न एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी ग्राफिक्स और पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग, नटराज प्रोडक्शन, टंडन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, टंडन एडवर्टाइजिंग सर्विस, स्टार एडवर्टाइजिंग, बीना एडवर्टाइजिंग, वीएन एडवर्टाइजिंग, श्री बालाजी एड क्रिएशन, भारत पब्लिसिटी, सैफरॉन इनोवेशन, वैम एडवर्टाइजिंग, मीडियालिंक एडवर्टाइजिंग, जय स्मृति, सनराज एडवर्टाइजिंग, शिवम एडवर्टाइजिंग, एसके एडवर्टाइजिंग, एडॉन्स मीडिया, लॉर्ड्स एडवर्टाइजिंग, गौरव एडवर्टाइजिंग, द नीति एडवर्टाइजिंग, एड नेशन एडवर्टाइजिंग, दिव्या एडवर्टाइजिंग, जानकी मीडिया, श्री पब्लिसिटी, विश्वनाथ एडवर्टाइजिंग, लोहिया एडवर्टाइजिंग, अमन एडवर्टाइजिंग, शिखर एडवर्टाइजिंग।
ये रहे मौजूद
शांतनु सरकार, सिराज सिद्दीकी, धर्मेश चतुर्वेदी, पदम मित्तल, विनोद गुप्ता, प्रदीप टंडन, गौरव टंडन, रोहित टंडन, नीरज चौहान, गोपाल शुक्ला, केशव बाजपेयी, गोपाल द्विवेदी, अखिल शर्मा, मित्रेश त्रिपाठी, दिनेश सिंह, राजकुमार बाजपेयी, राजेश सेंगर, सुनील निगम, गौरव गुप्ता, आशुतोष, कौशिक, राज कुमार, अजय श्रीवास्तव, संदीप द्विवेदी, अरुणेंद्र सोनी, मिथलेश त्रिपाठी, कमल कुमार, रोहित अग्रवाल, दीपक धवन, राहुल तिवारी, अरुण रस्तोगी, सुरेश सचान, मुकेश मिश्रा, धर्मेश कालरा, विराट मुदगल, राहुल गुप्ता, रोहित गुप्ता, पवन गुप्ता, सतीश गेरा, प्रशांत श्रीवास्तव, चरनमीत सिंह, मित्रसेन।