कानपुर की चार वर्षीय यशस्विनी पहुंचीं गोरखनाथ मंदिर, सीएम योगी से मिलकर लिया आशीर्वाद
Kanpur News: जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कानपुर की चार वर्षीय यशस्विनी सिंह ने गोरखपुर स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।
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यशस्विनी ने मुख्यमंत्री को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यशस्विनी अपने बाबा अशोक सिंह राजावत, जिलाध्यक्ष, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ कानपुर देहात, और पिता अभय सिंह राजावत के साथ गोरखपुर स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के दर्शन के लिए अक्सर जाती हैं। इस दौरान वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करती रहती हैं।
पहले भी भेंट कर चुकी हैं प्रतिकृतियां
यशस्विनी इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुकी हैं। पूर्व में उन्होंने मुख्यमंत्री को बुलडोजर और ब्रह्मोस की प्रतिकृति भी भेंट की थी। जन्माष्टमी के अवसर पर हुई मुलाकात में यशस्विनी ने मुख्यमंत्री को पर्व की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री से आशीर्वाद मिलने पर परिवार के लोगों में भी खुशी का माहौल रहा।