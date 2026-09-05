कानपुर की चार वर्षीय यशस्विनी पहुंचीं गोरखनाथ मंदिर, सीएम योगी से मिलकर लिया आशीर्वाद

पहले भी भेंट कर चुकी हैं प्रतिकृतियां

यशस्विनी इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुकी हैं। पूर्व में उन्होंने मुख्यमंत्री को बुलडोजर और ब्रह्मोस की प्रतिकृति भी भेंट की थी। जन्माष्टमी के अवसर पर हुई मुलाकात में यशस्विनी ने मुख्यमंत्री को पर्व की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री से आशीर्वाद मिलने पर परिवार के लोगों में भी खुशी का माहौल रहा।