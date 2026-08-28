कानपुर: चौबेपुर में नून नदी में नहाने गईं चार लड़कियां डूबीं, तीन को बचाया; 11 वर्षीय वर्षा की तलाश जारी
Kanpur News: चौबेपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव के पास नून नदी में बकरी चराने के दौरान नहाने गईं चार लड़कियां डूब गईं।
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नदी में बच्चियों को डूबता देख आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल बचाव शुरू किया और तीन लड़कियों को बाहर निकाल लिया। वहीं, 11 वर्षीय वर्षा का अभी पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरातफरी मच गई। परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ नदी किनारे जुट गई। लोगों ने अपने स्तर से बच्ची की तलाश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई।
सूचना पर चौबेपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लापता बच्ची की तलाश के लिए गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोर नदी में उतरकर वर्षा की तलाश कर रहे हैं। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू अभियान की निगरानी कर रही है। बताया गया कि लड़कियां बकरी चराने के लिए नदी किनारे गई थीं। इसी दौरान सभी नहाने के लिए नदी में उतर गईं। पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण वे अचानक गहरे हिस्से में चली गईं और डूबने लगीं।
तीन लड़कियों के बाहर निकलने के बाद उन्हें ग्रामीणों ने संभाला। वहीं वर्षा के लापता होने की खबर से परिवार में कोहराम मचा है। परिजन नदी किनारे बच्ची के मिलने की आस लगाए बैठे हैं। पुलिस और गोताखोर लगातार नदी में तलाश अभियान चला रहे हैं।