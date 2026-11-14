Kanpur News: पहिले पहिल हम कइनी छठी मइया व्रत तोहार...

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नहाय-खाय के अवसर पर व्रती महिलाओं ने स्नान के बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इसके बाद मिट्टी के चूल्हे पर लौकी और कद्दू की सब्जी के साथ साठी के चावल तैयार किए। मिट्टी अथवा पीतल के बर्तनों में बने सात्विक भोजन को ग्रहण कर पर्व की शुरुआत की। वहीं बाजारों में डलिया, सूप, फल, गन्ना और पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ रही।उधर अर्मापुर नहर, पनकी नहर, सीटीआई नहर और सचान चौराहा स्थित बर्रा नहर घाटों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। शनिवार को खरना का विधान होगा। इस दिन व्रती महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से गुड़ अथवा गन्ने के रस और दूध से खीर तैयार करेंगी। इसके साथ रोटी का प्रसाद भी बनाया जाएगा। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य और सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके साथ ही चार दिवसीय महापर्व का समापन होगा।सिंदूर का भी विशेष महत्वछठ पूजा में महिलाओं के शृंगार का विशेष महत्व है। महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं और एक-दूसरे की मांग में भी सिंदूर भरती हैं। इसे अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि छठी मइया की पूजा के दौरान सिंदूर लगाने से परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है।