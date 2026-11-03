Kanpur News: नए पंजीकरण के लिए बिजली बिल, आधार में नाम-पते का मिलान जरूरी

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उन्होंने कहा कि वस्तुओं के कारोबार में 40 लाख और सेवाओं में 20 लाख रुपये की टर्नओवर सीमा पार होने पर 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ई-कॉमर्स और अंतरराज्यीय आपूर्ति के मामलों में कारोबार के पहले दिन से ही पंजीकरण जरूरी है। व्यवसाय शुरू करते समय सही एचएसएन और एसएसी कोड दर्ज करना चाहिए।उन्होंने बताया कि विभागीय स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब सात कार्य दिवसों में पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। कारण बताओ नोटिस की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। लगातार छह महीने तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जीएसटी नंबर खुद रद्द हो सकता है। कार्यशाला में बहुराज्यीय पंजीकरण, डाटा सत्यापन और इनपुट टैक्स क्रेडिट पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर सीए शिशिर शुक्ला, शरद श्रीवास्तव, शैलेश शर्मा, आकाश गुप्ता, राजेश कनोडिया, पद्मेश बाजपेई, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, शरद सिंघल, प्रमोद सक्सेना, राजीव गुप्ता, प्रांजल मिश्रा, एन सिंह आदि मौजूद रहे।