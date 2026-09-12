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Kanpur News: महिला क्रिकेट टीम का प्रदर्शन सुधारने के लिए फिटनेस पर जोर

Sat, 12 Sep 2026 02:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:31 AM IST
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Focus on fitness to improve the women's cricket team's performance.
कानपुर। उत्तर प्रदेश महिला क्रिकेट टीम ने 2025 में खराब फिटनेस और फील्डिंग के कारण मिली निराशा से सबक लेते हुए आगामी सत्र के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों के लिए यो-यो और ब्रोंको टेस्ट अनिवार्य किया हैं। कमला क्लब में शनिवार और रविवार को अंडर-15 महिला खिलाड़ियों के चयन ट्रायल होंगे।
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पिछले सत्र 2025 में कई मुकाबले खराब फील्डिंग और फिटनेस के कारण हाथ से निकल गए। इस बार खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के साथ कैचिंग, ग्राउंड फील्डिंग, थ्रो की सटीकता और चुस्ती पर विशेष काम किया जा रहा है। लखनऊ में 40 खिलाड़ियों का विशेष कंडीशनिंग कैंप आयोजित किया गया, जिसमें फिटनेस विशेषज्ञों ने खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया।
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चयन प्रक्रिया के तहत लगभग सभी वर्गों के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। अब कानपुर में अंडर-15 खिलाड़ियों की परीक्षा होगी। 2024 में यूपी की अंडर-19 टीम वनडे चैंपियन बनी थी और टी-20 में उपविजेता रही थी। 2025 में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। प्रबंधन 2026 सत्र के लिए टीम को मजबूत कर रहा है।
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90 से अधिक खिलाड़ी करेंगी प्रतिभाग
यूपीसीए की ओर से अंडर-15 बालिका यूपी टीम के चयन मुकाबलों में कई जिलों से चुनी गई महिला क्रिकेटर हिस्सा लेंगी। कानपुर से चयन मुकाबलों के लिए 11 खिलाड़ियों को चुना गया है। इनमें अनुश्री कश्यप, भव्या अवस्थी, दिव्या दिशाद, दिशा सिंह, काव्या बंदोह, माही, मनी पाल, नंदिका यादव, परी यादव, वंशिका यादव और आराध्या सिंह शामिल हैं। अन्य जिलों से लगभग 90 से अधिक खिलाड़ी इस कैंप में प्रतिभाग करेंगी।
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