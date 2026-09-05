कानपुर: पांडु नदी उफनी, पीपौरी बिहार पुरवा में बिगड़े हालात; जलभराव के बीच जरूरी सामान लेकर निकल रहे लोग
Kanpur News: पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से पीपौरी बिहार पुरवा में बाढ़ के हालात और बिगड़ गए हैं। नदी का पानी बढ़ने के साथ क्षेत्र में जलभराव बढ़ गया है और आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। बाढ़ के पानी के बीच लोगों को घर का जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर निकलना पड़ रहा है।
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क्षेत्र में पानी लगातार बढ़ने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। घरों और रास्तों के आसपास पानी भर जाने से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। कई लोग जरूरी सामान साथ लेकर जलभराव वाले इलाके से बाहर जाते नजर आए।
इस बार पांडु नदी का पानी ज्यादा आया
क्षेत्रीय नागरिक ऋतिक कुमार ने बताया कि इस बार पांडु नदी में पानी काफी ज्यादा आया है। जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह नगर निगम की ओर से नालों की सफाई कराई जाती है, उसी तरह पांडु नदी की भी नियमित सफाई होनी चाहिए।
नदी की सफाई और जलनिकासी व्यवस्था बेहतर होने से कुछ हद तक ऐसी परिस्थितियों से बचाव किया जा सकता है। बाढ़ के पानी के बीच लोगों के घर से सामान लेकर निकलने के दृश्य क्षेत्र में बिगड़े हालात की तस्वीर बयां कर रहे हैं। बढ़ते जलस्तर को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई है।