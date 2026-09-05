कानपुर: पांडु नदी उफनी, पीपौरी बिहार पुरवा में बिगड़े हालात; जलभराव के बीच जरूरी सामान लेकर निकल रहे लोग

इस बार पांडु नदी का पानी ज्यादा आया

क्षेत्रीय नागरिक ऋतिक कुमार ने बताया कि इस बार पांडु नदी में पानी काफी ज्यादा आया है। जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह नगर निगम की ओर से नालों की सफाई कराई जाती है, उसी तरह पांडु नदी की भी नियमित सफाई होनी चाहिए।