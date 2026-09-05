चित्रकूट: मंदाकिनी की बाढ़ ने उजाड़ा रामघाट, सड़क बही तो बना 30 फीट गहरा गड्ढा; मलबे में जिंदगी तलाश रहे लोग

जनवरी में बेटी की शादी, बाढ़ ने उजाड़ा घर-दुकान

रामघाट छोटे पुल के पास रहने वाले शिवशंकर गुप्ता की बेटी मौसमी की जनवरी में शहडोल जिले में शादी होनी है। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था, लेकिन बाढ़ ने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। शिवशंकर ने बताया कि दुकान और मकान में रखा पूरा सामान पानी के तेज बहाव में बह गया। घर के दो तल पानी में डूबे रहे और परिवार तीसरे तल पर बैठकर पानी उतरने का इंतजार करता रहा। पानी उतरने के बाद नीचे पहुंचे तो सामान के नाम पर कुछ नहीं बचा था। अब बेटी की शादी को लेकर परिवार चिंतित है।