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Kanpur News: पटाखे की चिंगारी से भाजपा नेता के घर पर लगी आग

Sun, 08 Nov 2026 02:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 02:00 AM IST
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Fire breaks out at BJP leader's house due to a spark from a firecracker
कानपुर। गोविंद नगर के पांच ब्लाक निवासी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष (कानपुर-बुंदेलखंड) अजीत छाबड़ा के घर में पटाखे की चिंगारी गिरने से आग लग गई। घर के पीछे खुले हिस्से में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी और मेज आग की चपेट में आ गईं। लपटें उठती देख परिवार के लोगों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। अजीत छाबड़ा ने बताया कि घर के पीछे खुले स्थान पर पुरानी लकड़ी की कुर्सी और मेज रखी हुई थीं। पटाखे की चिंगारी गिरने से उनमें आग लग गई थी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची लेकिन उससेे पहले आग पर काबू पा लिया गया था। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।
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