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शर्मनाक है ये तस्वीर: घायल बेटे को पीठ पर लादकर इलाज के लिए भटकता रहा पिता, इमरजेंसी में स्ट्रेचर तक नहीं मिला

Mon, 02 Nov 2026 07:52 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 02 Nov 2026 07:52 PM IST
सार

Kannauj news: मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में इलाज नहीं मिला। पिता बेटे को पीठ पर लादकर भटकता नजर आया। वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन जागा। आनन-फानन भर्ती किया।

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Father wanders in search of medical care, carrying his injured son on his back
बेटे को पीठ पर लादकर भटकता पिता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में स्ट्रेचर नहीं मिला तो बेबस पिता की पीठ ही घायल बेटे का सहारा बन गई। बेटे को पीठ पर लादकर इलाज के लिए भटकते पिता का वीडियो वायरल हुआ तो कॉलेज प्रशासन की नींद टूटी और आनन-फानन घायल को भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। अगले दिन रेफर कराने के लिए भी पिता को बेटे को पीठ पर लादकर ईएमओ कार्यालय पहुंचना पड़ा। वीडियो ने मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी व्यवस्था की पोल खोल दी।
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ठठिया क्षेत्र के ग्राम हाजियापुर निवासी जगदीश के बेटे संजय का रविवार शाम गांव के कुछ लोगों से विवाद हो गया था। मारपीट में संजय गंभीर रूप से घायल हो गया। पिता उसे लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे। आरोप है कि वहां डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर न मिलने पर पिता घायल बेटे को पीठ पर लादकर बाहर निकल आया। इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो का अमर उजाला की संवाद न्यूज एजें+सी पुष्टि नहीं करती।
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वीडियो वायरल होते ही मेडिकल प्रशासन हरकत में आया। घायल को तत्काल भर्ती कर उपचार शुरू कराया गया, लेकिन सोमवार को रेफर बनवाने के लिए भी पिता को बेटे को पीठ पर लादकर ईएमओ कार्यालय जाना पड़ा। अब सवाल यह है कि करोड़ों की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक घायल मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मुहैया हो सका। इमरजेंसी में तैनात कर्मचारियों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा और मरीजों को मदद तभी मिलेगी, जब उनकी बेबसी का वीडियो वायरल होगा। प्राचार्य डॉ. पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही, मरीज को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर न मिलने की भी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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