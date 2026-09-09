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फतेहपुर: रजबहा में बहकर आया अज्ञात शव, पुलिस ने पानी से बाहर निकलवाया, शिनाख्त कराने के प्रयास जारी

Wed, 09 Sep 2026 12:51 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 09 Sep 2026 12:51 PM IST
सार

Fatehpur News: ललौली स्थित गाजीपुर रजबहा में बरौहा गांव के पास एक अज्ञात शव तैरता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर शिनाख्त कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

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Fatehpur Unidentified body washes up in distributary police have it retrieved from the water
गाजीपुर रजबहा में बहकर आया अज्ञात शव - फोटो : amar ujala

विस्तार
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फतेहपुर जिले में ललौली थाना क्षेत्र के बरौहा गांव के पास गाजीपुर रजबहा में बुधवार को एक अज्ञात शव बहकर आ गया। शव दिखाई देने पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया और शिनाख्त कराने का प्रयास शुरू किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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