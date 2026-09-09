फतेहपुर: रजबहा में बहकर आया अज्ञात शव, पुलिस ने पानी से बाहर निकलवाया, शिनाख्त कराने के प्रयास जारी

फतेहपुर जिले में ललौली थाना क्षेत्र के बरौहा गांव के पास गाजीपुर रजबहा में बुधवार को एक अज्ञात शव बहकर आ गया। शव दिखाई देने पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया और शिनाख्त कराने का प्रयास शुरू किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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