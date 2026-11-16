Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Fatehpur: Motorcycle crashes into a stationary pickup truck amidst dense fog; young man crushed to death

फतेहपुर: घने कोहरे में खड़ी पिकअप से टकराई बाइक, दबकर युवक की मौत

Mon, 16 Nov 2026 02:23 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 16 Nov 2026 02:23 PM IST
विज्ञापन
Fatehpur: Motorcycle crashes into a stationary pickup truck amidst dense fog; young man crushed to death
ज्ञान सिंह की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

घने कोहरे के कारण सड़क किनारे खड़ी धान लदी पिकअप बाइक सवार के लिए जानलेवा साबित हुई। सचौली मोड़ के पास बाइक अनियंत्रित होकर पिकअप में पीछे से टकरा गई। टक्कर के बाद युवक पिकअप के नीचे जा घुसा और जैक गिरने से उसके नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन


थाना क्षेत्र के उदई सराय गांव निवासी दशरथ लोधी का 19 वर्षीय पुत्र ज्ञान सिंह मुंबई में रहकर टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था। नवरात्र में गांव आया था और मंगलवार को वापस मुंबई जाने की तैयारी में था। सोमवार सुबह वह अपनी रिश्तेदार दीपा देवी को लेने ज्वालागंज जा रहा था। दीपा बांदा से पढ़ाई कर लौट रही थी। सचौली मोड़ से पहले तेलीन गबिया के सामने घने कोहरे के कारण ज्ञान सिंह को सड़क किनारे खड़ी धान लदी पिकअप दिखाई नहीं दी।
विज्ञापन


पिकअप का एक टायर पंचर था। चालक जैक लगाकर टायर खुलवाने गया हुआ था। इसी दौरान बाइक पीछे से पिकअप में जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप का जैक गिर गया और युवक वाहन के नीचे दब गया। हादसे में ज्ञान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेटे की मौत की खबर मिलते ही पिता दशरथ, भाई रोहित, हिमांशु समेत परिजन में मातम छा गया। थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed