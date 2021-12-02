Fatehpur News: सिटी में आज

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विजयीपुर ब्लॉक स्थित किसान कल्याण केंद्र में गेहूं, चना व सरसों के बीज वितरण सुबह 10 बजे से।







धर्म-कर्म



विजयीपुर कस्बा में मुकुट पूजा और रथ यात्रा दोपहर 12 बजे से।



अमौली के चांदपुर में भागवत कथा के पांचवें दिन नागनाथन की कथा दोपहर एक बजे से।



असोथर नगर पंचायत में रामकथा के छठवें दिन अहिल्या उद्धार की कथा दोपहर दो बजे से।



खजुहा के खुटांझाल क्षेत्र स्थित श्री नंदबाबा आश्रम में श्रीमद्भागवत के तीसरे दिन कृष्ण बाल लीला की कथा दोपहर दो बजे से।



खखरेरू कस्बा में रामलीला मैदान में धनुष यज्ञ का मंचन रात नौ बजे से।



विजयीपुर क्षेत्र के सिलमी गांव में रामलीला के छठवें दिन लंकादहन की लीला का मंचन रात नौ बजे से।



बीज वितरण