फतेहपुर: पटाखा गोदाम में फिर छापा, डीसीएम-लोडर भर आतिशबाजी बरामद, एसपी ने इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी को हटाया
Fatehpur News: बहुआ कस्बे में अवैध पटाखा गोदाम पर पुलिस की दोबारा छापेमारी में डीसीएम और लोडर भरकर करीब 20 लाख रुपये की आतिशबाजी बरामद की गई है। रविवार को इसी गोदाम से महज 220 किलो माल दिखाकर खानापूर्ति करने के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है।
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फतेहपुर जिले के बहुआ कस्बे में घनी आबादी के बीच पटाखों का भंडारण किए जाने के मामले में पुलिस ने सोमवार रात फिर बड़ी कार्रवाई की। बरवट रोड स्थित पटाखा कारोबारी अविनाश चौरसिया के गोदाम में रात करीब दो बजे बिंदकी सीओ प्रियांक जैन, बकेवर थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह और टीम ने छापा मारा। करीब तीन घंटे चली कार्रवाई में एक डीसीएम और एक लोडर में भरे पटाखे और आतिशबाजी का सामान बरामद किया गया।
बरामद माल की कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस कारोबारी अविनाश चौरसिया को भी अपने साथ ले गई। घनी आबादी में बड़ी मात्रा में पटाखों के भंडारण से लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस बरामद आतिशबाजी की मात्रा और उसके भंडारण से संबंधित अनुमति व दस्तावेजों की जांच कर रही है।
रविवार को दो गोदामों से पकड़ा था 900 किलो माल
रविवार शाम करीब पांच बजे ललौली पुलिस ने बहुआ के राजनगर स्थित वैभव गुप्ता उर्फ अंकित गुप्ता के गोदाम में छापा मारकर 680 किलो आतिशबाजी बरामद की थी। इसके बाद बरवट रोड स्थित अविनाश चौरसिया के गोदाम से 220 किलो आतिशबाजी पकड़ी गई थी। मामले में वैभव गुप्ता और अविनाश के भाई अभिलाष चौरसिया के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
उसी गोदाम में दोबारा मिला भारी मात्रा में माल
रविवार को कार्रवाई के कुछ घंटे बाद उसी गोदाम में दूसरी पुलिस टीम के छापे में डीसीएम और लोडर भर आतिशबाजी मिलने से पहली कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए। पुलिस की पहली कार्रवाई में 220 किलो माल बरामद होने के बावजूद गोदाम में इतनी बड़ी मात्रा में आतिशबाजी मिलने को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई।
एसपी ने इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी को हटाया
मामले में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए ललौली थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार राव और बहुआ चौकी प्रभारी अरुण कुमार मौर्य को लाइन हाजिर कर दिया। ललौली थाने के क्राइम इंस्पेक्टर श्याम सुंदर यादव को अपराध शाखा भेज दिया गया। इसके साथ ही बकेवर थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह को ललौली थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।