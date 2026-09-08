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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Farrukhabad Young woman takes her own life by hanging body found in the room used for storing fodder

फर्रुखाबाद: युवती ने फंदा लगाकर जान दी, भूसे वाले कमरे में लटका मिला शव, परिजन नहीं बता सके कारण, जांच शुरू

Tue, 08 Sep 2026 11:38 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 08 Sep 2026 11:38 AM IST
सार

Farrukhabad News: जहानगंज थाना क्षेत्र में तेज सिंह की पुत्री सौम्या ने भूसे वाले कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने दीवार तोड़कर शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

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Farrukhabad Young woman takes her own life by hanging body found in the room used for storing fodder
मृतका की फाइल फोटो और रोते बिलखते परिजन - फोटो : amar ujala

विस्तार
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फर्रुखाबाद जिले में जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव महरूपुर बीजल निवासी तेज सिंह की पुत्री सौम्या(19) सुबह घर के भूसे वाले कमरे में गई। उसके बाद वह बाहर नहीं निकली। कुछ देर बाद परिजन ने जाकर देखा, तो दरवाजा अंदर से बंद था।

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परिजन दीवार तोड़कर अंदर गए, तो सौम्या दुपट्टे के फंदे से लटकी मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को फंदे से उतार लिया। शव पोस्टमार्टम को भेज दिया। परिजन आत्महत्या करने की वजह स्पष्ट नहीं कर सके और न ही किसी पर कोई आरोप लगाया है।

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