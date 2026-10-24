फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Farrukhabad Massive traffic jam on Panchal Ghat bridge long queues of vehicles on both sides

फर्रुखाबाद: पांचाल घाट पुल पर लगा भीषण जाम, दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार, स्थायी समाधान की उठी मांग

Sat, 24 Oct 2026 12:34 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 24 Oct 2026 12:34 PM IST
सार

Farrukhabad News: इटावा-बरेली हाईवे पर स्थित 50 साल से अधिक पुराने पांचाल घाट गंगा पुल पर शनिवार सुबह भीषण जाम लग गया। शुक्रवार रात पुल के जॉइंट्स की मरम्मत के बाद एक लेन बंद कर आवागमन वन-वे किए जाने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

विज्ञापन
Farrukhabad Massive traffic jam on Panchal Ghat bridge long queues of vehicles on both sides
पांचाल घाट पुल पर लगा भीषण जाम - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फर्रुखाबाद जिले में इटावा-बरेली हाईवे स्थित पांचाल घाट गंगा पुल पर शनिवार सुबह जाम लग गया। पुल की मरम्मत के चलते वन-वे आवागमन होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। रोडवेज बस, ट्रक, कार और बाइकों के फंसने से यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। कई यात्री बसों से उतरकर पैदल ही पुल पार करते दिखे।

विज्ञापन

बताया गया कि पांचाल घाट पुल 50 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। आए दिन इसके जॉइंट खुल जाते हैं और सरिया बाहर निकल आती है। शुक्रवार रात पुल पर मरम्मत कराई गई थी। मरम्मत वाली जगह पर डिवाइडर लगा दिए गए हैं, जिससे आवागमन एक ही लेन से हो रहा है। इसी वजह से शनिवार सुबह साढ़े नौ बजे से जाम की स्थिति बन गई।

विज्ञापन
Trending Videos

समय-समय पर होती रहती है मरम्मत
प्रतिदिन इस पुल से हजारों वाहनों का आवागमन होता है। एक लेन बंद होने से सुबह पीक आवर में जाम और बढ़ गया। पुल के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जाम में फंसे यात्रियों ने बताया कि पैदल पुल पार कर आगे से दूसरा वाहन पकड़कर गंतव्य को जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुराने पुल पर समय-समय पर मरम्मत होती रहती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो रहा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed