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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Farrukhabad Kaimganj CHC uproar over the opening of a cold chain followed by a protest by ASHA workers

फर्रुखाबाद: कायमगंज सीएचसी में बवाल, कोल्ड चेन खोलने को लेकर हंगामा, आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन

Sat, 17 Oct 2026 04:27 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 17 Oct 2026 04:27 PM IST
सार

Farrukhabad News: कायमगंज सीएचसी में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठीं आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच शनिवार दोपहर कोल्ड चेन खोलने को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। विवाद बढ़ने पर मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद आशा कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़ी रहीं।

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Farrukhabad Kaimganj CHC uproar over the opening of a cold chain followed by a protest by ASHA workers
आशा कार्यकर्ताओं का धरना - फोटो : amar ujala

विस्तार
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फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज सीएचसी में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहीं आशा कार्यकर्ताओं की शनिवार दोपहर कोल्ड चेन खोलने को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों से नोकझोंक हो गई। मामला बढ़ने पर पुलिस बुलानी पड़ी। समाधान दिवस में एडीएम के समक्ष भी मामला पहुंचा।

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स्वास्थ्य कर्मी रामनरेश वैक्सीन निकालने के लिए कोल्ड चेन खुलवाने पहुंचे थे। आशा कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष शिप्रा ने कहा कि वे रोज वैक्सीन देती हैं, लेकिन शनिवार को दोपहर तक कोई वैक्सीन लेने नहीं आया। बाद में स्वास्थ्य कर्मी के पहुंचने पर विरोध किया गया।

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