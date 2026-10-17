फर्रुखाबाद: कायमगंज सीएचसी में बवाल, कोल्ड चेन खोलने को लेकर हंगामा, आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन

फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज सीएचसी में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहीं आशा कार्यकर्ताओं की शनिवार दोपहर कोल्ड चेन खोलने को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों से नोकझोंक हो गई। मामला बढ़ने पर पुलिस बुलानी पड़ी। समाधान दिवस में एडीएम के समक्ष भी मामला पहुंचा।

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स्वास्थ्य कर्मी रामनरेश वैक्सीन निकालने के लिए कोल्ड चेन खुलवाने पहुंचे थे। आशा कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष शिप्रा ने कहा कि वे रोज वैक्सीन देती हैं, लेकिन शनिवार को दोपहर तक कोई वैक्सीन लेने नहीं आया। बाद में स्वास्थ्य कर्मी के पहुंचने पर विरोध किया गया।