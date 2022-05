{"_id":"628f176f3ddaf02dd01c1f0c","slug":"farrukhabad-fire-breaks-out-in-tire-shop","type":"story","status":"publish","title_hn":"फर्रुखाबाद: टायर की दुकान में लगी भीषण आग, 15 लाख से अधिक का नुकसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 26 May 2022 11:31 AM IST