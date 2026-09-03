फर्रुखाबाद: सीएम योगी का सपा पर तीखा हमला, सैफई परिवार के सिंडिकेट को बताया डकैती डालने का अनुभवी

फर्रुखाबाद जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों को राहत वितरण करने के साथ ही मंच से सपा पर हमला किया। उन्होंने सैफई परिवार के सिंडिकेट को डकैती का अच्छा अनुभव होने की बात कही। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार से आउटसोर्स कर्मचारी के लिए कॉरपोरेशन का शुभारंभ किया है। इससे अब उनके हक पर डकैती नहीं पड़ सकेगी।

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अभी तक सैफई सिंडिकेट अपने डकैती के अनुभव से उनके हक पर डकैती डालता था। अब इस पर विराम लगेगा और कर्मचारियों के खाते में पूरा मानदेय पहुंचेगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने स्थापित की है। इसके अलावा उन्होंने फर्रुखाबाद के लोगों को बाढ़ से राहत देने के लिए गंगा से सिल्ट निकालने का काम करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।