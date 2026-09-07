फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Farmer Dies by Suicide After Flood Destroys Crops in Kanpur’s Sachendi

कानपुर: कर्ज लेकर पांच बीघा खेत लिया, बाढ़ में डूबी फसल तो किसान ने दी जान

Mon, 07 Sep 2026 02:03 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Mon, 07 Sep 2026 02:03 PM IST
सार

Kanpur News: सचेंडी थानाक्षेत्र के बिनौर गांव में बाढ़ में फसल बर्बाद होने से परेशान किसान ने फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों के मुताबिक 26 वर्षीय कुलदीप सिंह ने खेती के लिए कर्ज लिया था और गांव के ही एक किसान से पांच बीघा खेत लेकर उसमें धान और बाजरा बोया था। नून नदी में आई बाढ़ और लगातार बारिश से खेत पूरी तरह जलमग्न हो गया और फसल बर्बाद हो गई थी।

विज्ञापन
Farmer Dies by Suicide After Flood Destroys Crops in Kanpur’s Sachendi
बाढ़ में डूबी फसल तो किसान ने जान दी - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कुलदीप के भाई अरुण ने बताया कि खेती के लिए कुलदीप ने कर्ज लिया था। उसे उम्मीद थी कि धान और बाजरे की फसल अच्छी होगी तो कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। लेकिन बाढ़ ने उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। रविवार दोपहर कुलदीप खेत देखने गया था। वहां फसल की स्थिति देखकर वह काफी परेशान हो गया और घर लौट आया।

विज्ञापन

खेत से लौटने के बाद कमरे में चला गया

परिजनों के मुताबिक रविवार देर शाम घर पहुंचने के बाद कुलदीप सीधे अपने कमरे में चला गया। काफी देर तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो उसकी मां शैल कुमारी उसे देखने पहुंचीं। दरवाजा खोलते ही बेटे का शव फंदे से लटका देखकर उनकी चीख निकल गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

चीख-पुकार सुनकर परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना देने के लिए 112 पर फोन किया। सूचना पर सचेंडी पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल की जांच-पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन

सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि परिजनों ने खेत में पानी भरने और फसल बर्बाद होने से आहत होकर किसान के जान देने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed