इटावा: युवक ने फंदा लगाकर की खुदकुशी, नौकरी जाने से डिप्रेशन में चल रहा था, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इटावा जिले में वैदपुरा थाना क्षेत्र के छितौनी गांव में नौकरी छूटने से परेशान युवक ने दिवाली से एक दिन पहले शुक्रवार रात घर में फंदा लगाकर जान दे दी। शनिवार सुबह पत्नी ने पति को फंदे पर लटका देखा तो चीख-पुकार मच गई। परिजन आनन-फानन उसे फंदे से उतारकर जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

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छितौनी निवासी साकेश यादव (36) दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। बड़े भाई राकेश ने बताया कि करीब दो महीने पहले साकेश की नौकरी छूट गई थी। इसके बाद से वह काफी परेशान चल रहा था। शुक्रवार रात दिवाली की तैयारियों के बीच उसने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। शनिवार सुबह पत्नी ने उसे फंदे पर लटका देखा, तो परिजनों को जानकारी दी।