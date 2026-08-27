इटावा सफारी: पूंछ कटने के बाद अब जिंदगी की जंग लड़ रही शेरनी राधिका, खाना छोड़ा...हालत बेहद नाजुक

पर्याप्त पोषण न मिलने से वह लगातार कमजोर होती जा रही है। वन्यजीव चिकित्सकों और कीपरों की टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है। सफारी प्रशासन की ओर से गुरुवार को जारी प्रेस नोट के अनुसार, बीती 9 जुलाई को सफारी में ही एक अन्य शेरनी ने राधिका पर हमला कर दिया था। हमले में उसकी पूंछ बुरी तरह घायल हो गई थी। संक्रमण और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह पर ऑपरेशन कर पूंछ के क्षतिग्रस्त हिस्से को अलग करना पड़ा था।

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