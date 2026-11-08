इटावा: अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर सियासत तेज, रामगोपाल यादव ने कहा- मंदिर आस्था का प्रतीक, आपत्ति क्यों?
Etawah News: अयोध्या राम मंदिर में अखिलेश यादव के प्रस्तावित दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि ईश्वर कण-कण में बसते हैं और योगी जी को अखिलेश के मंदिर जाने से परेशानी नहीं होनी चाहिए।
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अयोध्या स्थित राम मंदिर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित दौरे को लेकर राज्य की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस दौरे पर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रो. राम गोपाल यादव ने तीखा हमला बोला है।
मीडिया से बात करते हुए सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि धर्म में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के लिए मंदिर सर्वोच्च आस्था का विषय होता है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की समझ ही नहीं है कि ईश्वर किसी एक स्थान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे तो सृष्टि के कण-कण में बसते हैं। मंदिर तो महज एक पवित्र प्रतीक है, जहां लोग अपनी श्रद्धा और आस्था प्रकट करने जाते हैं।
अखिलेश के दौरे पर आपत्ति पर उठाए सवाल
राम गोपाल यादव ने आगे सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यदि अखिलेश यादव प्रभु श्री राम के दर्शन करने और अपनी आस्था प्रकट करने अयोध्या जा रहे हैं, तो इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या दिक्कत हो सकती है? उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं और मुख्यमंत्री को अखिलेश यादव के इस धार्मिक दौरे से इतनी ज्यादा परेशानी और बौखलाहट क्यों हो रही है, यह समझ से परे है।