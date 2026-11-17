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प्रतियोगिता का उद्घाटन अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने किया। 16 से 19 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कानपुर जोन के विभिन्न जनपदों की पुलिस टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।पहले मुकाबले में इटावा ने टॉस जीतकर कानपुर कमिश्नरी को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। कानपुर की टीम ने निर्धारित पारी में 226 रन बनाए। अभिषेक ने महज 43 गेंदों पर 102 रन की विस्फोटक पारी खेली जबकि नरेंद्र सिंह ने 36 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटावा की टीम कानपुर के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और महज 31 रन पर सिमट गई। नीरज ने दो ओवर में 10 रन देकर पांच विकेट झटके जबकि कृष्णकांत ने 12 रन देकर तीन विकेट हासिल किए।वहीं, दूसरे मैच में ललितपुर ने औरैया को 53 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ललितपुर ने 16.2 ओवर में 113 रन बनाए। जवाब में औरैया की टीम 14.3 ओवर में 60 रन पर आउट हो गई। इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार मिश्रा, डीआईजी यमुना प्रसाद, डीसीपी दिनेश त्रिपाठी, एसीपी अंजना दहिया सहित पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।