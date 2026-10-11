मैनावती मार्ग पर पड़ी सिल्ट तुरंत हटवाएं: नगर आयुक्त

विज्ञापन

यह निर्देश शनिवार को नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने परमिया संपवेल और नाले के निरीक्षण के दौरान दिए। नगर आयुक्त को गंगा नदी का जलस्तर कम होने से सम्पवेल पंप से आसानी से जल निकासी होते मिली। पुलिया के नीचे मिट्टी का ढेर मिला जिससे गंगा नदी में जलनिकासी के लिए पानी का प्रवेश घुमावदार हो गया था।नगर आयुक्त ने छोटा पुल के नीचे की मिट्टी को हटवाने के लिए कहा। इस दौरान जोन-6 के जोनल अधिकारी आरके सिंह व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। (संवाद)