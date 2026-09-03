चित्रकूट: जमीन के लालच में बड़े भाई ने बेटे के साथ मिलकर छोटे भाई की हत्या, लाठी-डंडे से हमला

जमीन पर गिरने के बाद पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। भरथौल निवासी शिव प्रकाश बुधवार दोपहर करीब 12 बजे अपनी किराना की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान उनका बड़ा भाई बोधी लाल और उसका बेटा गुलाब वहां पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने शिव प्रकाश पर जमीन और मकान अपने नाम करने तथा न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाया।

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