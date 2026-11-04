Kanpur News: अल नीनो से बढ़ेंगी फ्लैश फ्लड और पॉकेट रेन की घटनाएं

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डॉ. जोशी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए निकाली गई तीन हजार किलोमीटर लंबी प्रकृति पथ साइकिल यात्रा लेकर शहर पहुंचे थे। यात्रा सात राज्यों से गुजरेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा नेपाल के जनकपुरधाम से शुरू होकर उत्तराखंड के देहरादून तक जाएगी। डॉ. जोशी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पूरा मौसमी सिस्टम असंतुलित हो रहा है। दुनिया के दो-तिहाई समुद्रों का तापमान बढ़ रहा है। इससे बादल टुकड़ों में बन रहे हैं और सीमित क्षेत्रों में अचानक तेज बारिश हो रही है। वहीं, बर्फबारी कम होने से हिमखंड टूट रहे हैं।हिमालय में बर्फ की मात्रा घटने का असर वहां से निकलने वाली नदियों पर पड़ेगा। ये नदियां धीरे-धीरे सूखने लगेंगी। उन्होंने कहा कि छोटी नदियों में पानी का मुख्य स्रोत बारिश है। बारिश सामान्य रूप से नहीं होने पर ये नदियां सूख जाएंगी। वहीं एक ही स्थान पर अत्यधिक बारिश होने से अचानक बाढ़ आ सकती है। डॉ. जोशी ने कहा कि इस संकट से बचने का रास्ता प्रकृति से जुड़ना और पेड़-पौधों का संरक्षण करना है। हाईवे पर तापमान गांवों की तुलना में अधिक महसूस होता है। यह अंतर बताता है कि प्रकृति का संरक्षण कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्व का पर्यावरण एक-दूसरे से जुड़ा है और नदियां जीवन रेखा हैं। इनमें जल की कमी पूरे मानव समाज को संकट में डाल सकती है।