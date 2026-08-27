इटावा में छात्रा से मोबाइल लूटने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

गांधीनगर निवासी एलआईसी एजेंट चंद्रवीर सिंह की बेटी 18 अगस्त की शाम करीब सात बजे बलराम सिंह चौराहे से कोचिंग पढ़कर पैदल घर लौट रही थी। जीआईसी स्कूल ग्राउंड के गेट के पास पीछे से बाइक पर आए तीन युवकों ने झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया था। घटना के बाद छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। 19 अगस्त को चंद्रवीर सिंह की तहरीर पर सिविल लाइन थाने में छिनैती की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।