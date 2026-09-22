फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   E-waste collection centers to be set up in schools.

Kanpur News: स्कूलों में बनेगा ई-कचरा संग्रह केंद्र

Tue, 22 Sep 2026 02:45 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
E-waste collection centers to be set up in schools.

विज्ञापन
कानपुर। स्कूलों में अब खराब मोबाइल फोन, चार्जर, केबल, कैलकुलेटर, की-बोर्ड समेत अन्य छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा किए जाएंगे। इसके लिए विद्यालयों में ई-कचरा संग्रह केंद्र बनाए जाएंगे। विद्यार्थियों को घर में ई-कचरे की पहचान करने और अभिभावकों की सहमति से उसे स्कूल तक लाने के लिए जागरूक किया जाएगा। अभियान की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे।
बीएसए हरिओम सिंह ने बताया कि इस संबंध में निर्देश मिले हैं। विद्यालयों में एकत्र ई-कचरे को सुरक्षित और सूखे कंटेनर में रखा जाएगा। बाद में इसे अधिकृत रिसाइक्लर या प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गनाइजेशन (पीआरओ) के माध्यम से निस्तारित कराया जाएगा। क्षतिग्रस्त लिथियम-आयन बैटरी, रिसाव वाले सेल और खतरनाक सामान को बच्चे खुद नहीं खोल सकेंगे। इन्हें अधिकृत एजेंसी को दिया जाएगा। अभियान का तैयारी चरण 30 सितंबर तक चलेगा। संग्रह व निस्तारण दो से 31 अक्तूबर तक होगा। दो अक्तूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाएगा।
विज्ञापन


चार रंग के डिब्बों में अलग होगा कचरा
स्कूलों में कचरे को चार श्रेणियों में अलग करने के लिए चार रंग के डिब्बे रखे जाएंगे। हरे डिब्बे में गीला, नीले में सूखा, लाल में स्वच्छता अपशिष्ट और काले डिब्बे में विशेष देखभाल वाले कचरे को रखा जाएगा। गीले कचरे में भोजन और फल-सब्जियों के छिलके, जबकि सूखे कचरे में कागज, प्लास्टिक, कांच, रबर और लकड़ी आदि शामिल होंगे। विद्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक के लिए अभियान चलेगा। विद्यार्थियों और अभिभावकों को रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल (3आर) की जानकारी दी जाएगी। निबंध, स्लोगन, पेंटिंग, भाषण, प्रश्नोत्तरी और मॉडल निर्माण प्रतियोगिताएं भी होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed