दिवाली 2026: कानपुर में 39 स्थानों पर सजेगा फुटकर पटाखा बाजार, बिठूर में थोक; पुख्ता सुरक्षा इंतजाम

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मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि फुटकर बाजारों में 40 से अधिक दमकलें और 50 से अधिक बुलेट बाइक तैनात की जाएंगी जबकि 225 दमकल जवानों के अलावा क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती की जाएगी। फुटकर पटाखों के बाजार 6,7,8 व 9 नवंबर तक लगने की संभावना है। अपर पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा ने बताया कि सिंहपुर में इस बार दो मैदान में थोक बाजार लगा है। इससे पहले एक ही मैदान पर लगता था। इससे थोक की दुकानों की संख्या भी बढ़ गई है। विज्ञापन



मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि फुटकर बाजारों में 40 से अधिक दमकलें और 50 से अधिक बुलेट बाइक तैनात की जाएंगी जबकि 225 दमकल जवानों के अलावा क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती की जाएगी। फुटकर पटाखों के बाजार 6,7,8 व 9 नवंबर तक लगने की संभावना है। अपर पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा ने बताया कि सिंहपुर में इस बार दो मैदान में थोक बाजार लगा है। इससे पहले एक ही मैदान पर लगता था। इससे थोक की दुकानों की संख्या भी बढ़ गई है। दिवाली के लिए थोक पटाखों का बाजार बिठूर में सज गया है। वहीं, फुटकर बाजार के लिए 39 स्थानों को चिह्नित किया गया है। यहां 6 तारीख से दुकानें लग जाएंगी। इस बार पर्याप्त स्थान मिलने के कारण थोक पटाखों की दुकानों की संख्या 31 से बढ़कर 79 हो गई है। वहीं, फुटकर की दुकानों में भी 30 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना है। पिछली बार फुटकर की 700 दुकानें लगी थीं। इस बार लाइसेंस के 1000 आवेदन आ चुके हैं।

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मॉल, अस्पताल और अपार्टमेंट से भी पानी की होगी आपूर्ति

मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक बाजार में दमकल की गाड़ियों के अलावा बालू से भरे ड्रम भी रखवाए जा रहे हैं। इसके अलावा अनहोनी होने पर बाजारों के आसपास मौजूद शापिंग मॉल, अस्पताल और अपार्टमेंट में लगे हाइड्रेंट पंप भी तैयार रखे गए ताकि दमकल की गाड़ियों के लिए पानी की कोई कमी न हो।





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इंटेलीजेंस व एलआईयू सक्रिय, नपेंगे थानेदार

पिछली बार अक्तूबर में पटाखा बाजार लगने से पहले ही मेस्टन रोड की एक दुकान में विस्फोट होने से 10 से अधिक लोग घायल हुए थे और एक की मौत भी हो गई थी। इस बार ऐसा कोई हादसा न हो इसके लिए भी पुलिस ने इंतजाम कर रखे हैं। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि सभी थानों की इंटेलीजेंस व एलआईयू की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। इसके अलावा जिस भी क्षेत्र में ऐसी घटना होगी उसके थानेदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा।





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