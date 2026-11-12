कानपुर: कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर बोले- बच्चों को कथा और सत्संग में जरूर लाएं, जेन जी को दें सनातन संस्कार

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कथा से पहले सुबह मनकामेश्वर मंदिर साकेतनगर से कार्यक्रम स्थल तक कलश यात्रा निकाली गई। इसके बाद दोपहर में कथा का श्रीगणेश हुआ। महाआरती के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सबसे पहले विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद समय की अहमियत बताते हुए उन्होंने कहा कि कानपुर की सड़कों पर कीमती गाड़ियां चलाना और सैल्यूट मारने वालों की भीड़ होना क्या सौभाग्य है? नहीं यह प्रारब्ध के अच्छे कर्मों का परिणाम है। शरीर छूटने पर कुछ साथ नहीं जाएगा। सिर्फ भगवान की कथा में बिताया समय साथ रहेगा।इसके बाद उन्होंने श्री राधे गोविंद भज ले भजन शुरू किया तो श्रद्धालु झूमने लगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को श्रीमद्भागवत और रामायण का ज्ञान अवश्य देना चाहिए। ये उन्हें धर्म, मर्यादा, माता-पिता के सम्मान तथा अच्छे-बुरे का भेद समझने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपना जीवन संसार की मोह-माया और सांसारिक कार्यों में बिताकर समय व्यर्थ करता है। संसार में बिताया समय मनुष्य को निर्धन बनाता है, जबकि भगवान के सान्निध्य में बिताया हुआ समय उसे धन्य बना देता है। भगवान की भक्ति में छल-कपट, दिखावा और अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। प्रभु भक्त के निर्मल मन, सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव को देखते हैं।