Kanpur News: रूरा को जनपद मुख्यालय रेलवे स्टेशन घोषित करने की मांग

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कानपुर देहात। रूरा रेलवे स्टेशन को जनपद मुख्यालय का रेलवे स्टेशन घोषित करने की मांग तेज हो गई है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल इसके लिए जनसमर्थन जुटा रहा है। आंदोलन पर 27 सितंबर को बैठक में फैसला होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आशीष गुप्ता मोनू ने बताया कि रूरा रेलवे स्टेशन को कानपुर देहात जनपद का मुख्यालय रेलवे स्टेशन घोषित करने के लिए पूर्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जा चुका है। वहीं स्टेशन पर सीमित ट्रेनों के ठहराव हैं। इसको लेकर एक आमसभा की बैठक 27 सितंबर को नगर के पाथामाई मंदिर परिसर में बुलाई गई है। इसमें नगर के लोग शिरकत करेंगे। उनकी ओर से दिए गए सुझावों व सहमति बनने के आधार पर आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि रूरा से जिला मुख्यालय केवल 15 किमी दूर है। दिल्ली हावड़ा/लखनऊ आदि रूट पर स्थित होने के बाद भी रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय का दर्जा नहीं मिला है। इसकी वजह से सीमित ट्रेनों का ही ठहराव है। इसको लेकर आंदोलन शुरू करने से पहले अब एक राय होकर एक आवाज बनने के लिए समर्थन जुटाने की कवायद हो रही है। (संवाद)