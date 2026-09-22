Kanpur News: 164 के बयान होंगे या मिलेगी पीसीआर, फैसला आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:42 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:42 AM IST
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कानपुर। कल्याणपुर के इंदिरा नगर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में मंगलवार को आरोपी बहू शालू को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक ओर पुलिस उसकी कस्टडी रिमांड (पीसीआर) मांग रही है तो वहीं शालू ने 164 के बयान दर्ज कराने की अर्जी देकर मामले को नया मोड़ दे दिया। उसकी अर्जी से साफ है कि इससे पहले पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करे, वह कोर्ट को कुछ बताना चाहती है। वहीं पुलिस शालू की पीसीआर लेकर उससे न सिर्फ फ्लैट की डुप्लीकेट चाबियां ही बरामद कराने का प्रयास करेगी बल्कि उसका सामना पति सुब्रत से भी कराएगी। हालांकि पुलिस को पूरी उम्मीद है कि पीसीआर ही मिलेगी। इसके लिए शालू से पूछे जाने वाले 15-20 सवाल भी तैयार कर लिए गए हैं। (ब्यूरो)
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