Kanpur News: यूपीसीए अंडर-23 चयन के लिए बेटियों ने पेश की दावेदारी

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चयन मुकाबलों में कानपुर के साथ लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और नोएडा समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों की महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की अर्चना देवी, निशा वर्मा, प्रियांशी सिंह, बबिता यादव, सोती रघुवंशी, वर्षा शर्मा, क्षमा सिंह, अंजलि रावत, सिद्धि सिंह, सिद्धि मिश्रा, वैष्णवी शुक्ला, विदुषी मिश्रा, सौम्या सिंह और गरिमा यादव ने गेंद और बल्ले से प्रभावी प्रदर्शन किया। यूपीसीए की महिला चयन समिति की प्रियंका शैली, श्वेता सिंह, सीमा सिन्हा, क्षमता श्रीवास्तव और कश्मीरा जैन ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन किया। चयन समिति के मूल्यांकन के बाद कैंप के लिए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।