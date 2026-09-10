फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Danced to Krishna bhajans and Bundeli and Awadhi folk songs.

Kanpur News: कृष्ण भजनों, बुंदेली, अवधी लोकगीतों पर झूमे

Thu, 10 Sep 2026 02:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
Danced to Krishna bhajans and Bundeli and Awadhi folk songs.
कानपुर। अर्मापुर स्थित विश्वनाथ पहलवान व्यायामशाला में समाज सेवा समिति के बैनर तले भगवान श्रीकृष्ण की छठी मनाई गई। इस अवसर पर विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर कान्हा को छप्पन भोग अर्पित किया गया। इसके उपरांत श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर लोकगीतों का कार्यक्रम भी हुआ।
विज्ञापन

लोक गायक अंगद राम ओझा, आरोही साहनी एवं महक गुप्ता के कृष्ण भजनों और बुंदेली, अवधी लोकगीतों पर पूरा पंडाल झूम उठा। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, श्रद्धालु मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष विनोद तिवारी एवं महामंत्री रविंद्र यादव ने बताया कि समाज में सनातन संस्कृति और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष इस प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में राजेश यादव, राजीव सिंह, छबि लाल यादव, धर्मेंद्र सिंह, धनंजय सिंह आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed