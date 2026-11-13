Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Cyclone Akwan will cause temperatures to drop.

Kanpur News: चक्रवात अकवान गिराएगा तापमान

Fri, 13 Nov 2026 02:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Cyclone Akwan will cause temperatures to drop.
कानपुर। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात अकवान बन रहा है। इसके असर से कानपुर परिक्षेत्र में आंधी-तूफान तो नहीं आएगा लेकिन दो से तीन डिग्री तक तापमान लुढ़केगा। मौसम विभाग का आकलन है कि अकवान के असर से बादल छाएंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही ठंड तेजी पकड़ लेगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि तूफान का नाम अकवान ईरान ने सुझाया है। फारसी में इसका मतलब राक्षस होता है। उन्होंने बताया कि मौसम साफ होते ही उत्तरी-पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेंगी जिससे रात के तापमान में तेजी से कमी आएगी और ठंड बढ़ेगी। नमी बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर हल्की बूंदाबांदी या फुहारें पड़ने की संभावना है। 26 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के तट से चक्रवात टकरा सकता है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed