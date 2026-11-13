Kanpur News: चक्रवात अकवान गिराएगा तापमान

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कानपुर। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात अकवान बन रहा है। इसके असर से कानपुर परिक्षेत्र में आंधी-तूफान तो नहीं आएगा लेकिन दो से तीन डिग्री तक तापमान लुढ़केगा। मौसम विभाग का आकलन है कि अकवान के असर से बादल छाएंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही ठंड तेजी पकड़ लेगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि तूफान का नाम अकवान ईरान ने सुझाया है। फारसी में इसका मतलब राक्षस होता है। उन्होंने बताया कि मौसम साफ होते ही उत्तरी-पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेंगी जिससे रात के तापमान में तेजी से कमी आएगी और ठंड बढ़ेगी। नमी बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर हल्की बूंदाबांदी या फुहारें पड़ने की संभावना है। 26 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के तट से चक्रवात टकरा सकता है। ब्यूरो