Kanpur News: सीएसजेएमयू में सीवी रमन रिसर्च प्रोजेक्ट्स स्कीम शुरू

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माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम दो लाख रुपये और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये की सहायता मिलेगी। दोनों श्रेणियों में परियोजना की अवधि अधिकतम दो वर्ष निर्धारित की गई है। प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ समिति करेगी। विज्ञापन

माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम दो लाख रुपये और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये की सहायता मिलेगी। दोनों श्रेणियों में परियोजना की अवधि अधिकतम दो वर्ष निर्धारित की गई है। प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ समिति करेगी।

कानपुर। सीएसजेएमयू में शोध की गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सीवी रमन रिसर्च प्रोजेक्ट्स स्कीम (सीवीआरपीएस)-2026 शुरू की गई है। योजना के तहत पात्र शिक्षकों को शोध परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से शोध प्रस्ताव आमंत्रित करने की प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू हो चुकी है। यह 21 अक्तूबर तक चलेगी।