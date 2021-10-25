Kanpur News: त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़, पार्किंग व्यवस्था न होने से लगता जाम

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रविवार से नवरात्र शुरू हो गए हैं। इसके बाद दशहरा, करवाचौथ, दिवाली जैसे त्योहार लगातार लगे हुए हैं। ऐसे में लोग खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं लेकिन यहां नगर पंचायत और यातायात पुलिस की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाए जाने से जाम की समस्या बनी रहती है। ऑटो व ई-रिक्शा चालक बीच सड़क सवारी बैठाते और उतारते हैं, जिससे राहगीरों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने शनिवार को पड़ताल की तो कुछ यही स्थिति नजर आई। चालक सवारी बैठाने के लिए जहां मन चाहता है वाहनों को खड़ा करते हुए नजर आए। जबकि पीछे से आने वाले राहगीर इनसे बचकर निकलते रहे। वहीं अकबरपुर ओवरब्रिज के पास तैनात यातायात कर्मी बैठकर आपस में बातचीत करने में मशगूल रहे। हालांकि नगर पंचायत की तरफ से सिटी बस स्टैंड के पास ऑटो स्टैंड भी बनाया गया है, लेकिन चालक वहां वाहनों को नहीं खड़ा करते हैं।....................अकबरपुर ओवरब्रिज, समय दोपहर- 12.30 बजेअकबरपुर ओवरब्रिज के पास पहुंचने पर एक साथ कई ऑटो व ई-रिक्शा चालक सड़क पर खड़े नजर आए। स्थिति यह थी कि चालक वाहनों को बीच सड़क पर खड़ा कर सवारियों को आवाज दे रहे थे और पीछे से आने वाले वाहन चालक इनसे बचकर निकलते रहे। वहीं पास में ही तैनात यातायात पुलिस इन सब से अनजान बनी रही।.....................रूरा मार्ग, समय दोपहर - 1:30 बजेरूरा मार्ग पर नगर की मुख्य बाजार होने से इस समय त्योहारों को लेकर स्थानीय के अलावा आसपास के क्षेत्र से लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। इससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। यहां पहुंचने पर नमस्ते चौराहा से रूरा की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक साथ कई ई-रिक्शा खड़े होकर सवारियों को आवाज देते नजर आए। राहगीर इनसे बचकर निकलते रहे।.................बयान........त्योहार को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर पर सवारी वाहनों के लिए रूट चार्ट तैयार किए जा रहा है। बाजारों के आसपास बैरिकेडिंग कराते हुए वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। नियमों का पालन न करने वालों पर अभियान चलाते हुए कार्रवाई की जाएगी। - विनय कुमार सिंह, सीओ, यातायात