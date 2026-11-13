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कानपुर: जुए में हारे ढाई लाख रुपये, युवक ने फंदा लगाकर दी जान, राशन गोदाम में लटका था शव, जांच में जुटी पुलिस

Fri, 13 Nov 2026 12:16 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 13 Nov 2026 12:16 PM IST
सार

Kanpur News: चकेरी थाना क्षेत्र के पटेल नगर स्थित राशन गोदाम में दीपावली के दौरान जुए में 2.5 लाख रुपये हारने से तनाव में आए एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने दोस्तों पर शराब पिलाकर जुए में रुपये हरवाने का गंभीर आरोप लगाया है।

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Kanpur young man took his own life by hanging after losing 2.5 lakh rupees in gambling
मृतक की फाइल फोटो और रोते बिलखते परिजन - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के पटेल नगर में दीपावली में जुए में 2.5 लाख रुपये हारने पर कर्मचारी ने राशन गोदाम के फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजन बेहाल हो गए। परिजनों ने दोस्तों पर शराब पिलाने के बाद जुए में रुपये हरवाने का आरोप लगाया। चकेरी पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए है।

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मवैया गांव निवासी दीपक कुमार (46) पटेल नगर स्थित राशन गोदाम में काम करते थे। उनके परिवार में पत्नी लक्ष्मी देवी, तीन बेटे राजू, नितिन व ओम है। साले शनि गुप्ता ने बताया कि दीपावली पर उनके दोस्तों ने शराब पिलाई, फिर जुआ खिलवाया। इसमें दोस्तों ने उनसे 2.5 लाख रुपये जीत लिए।

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
पैसे जाने के बाद से दीपक काफी परेशान चल रहे थे। शुक्रवार सुबह दीपक ने गोदाम में गैलरी में जाली के सहारे रस्सी से फंदा लगा लिया। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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