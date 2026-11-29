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-संकरी गली में करीब 100 मीटर दूर से बिछाई गई पाइपलाइन, तीन घंटे में पाया काबू

अमर उजाला ब्यूरो

पूर्वी दिल्ली। शाहदरा जिले के गांधी नगर मार्केट में रविवार दोपहर चार मंजिला इमारत में आग लग गई। इमारत की तीसरी मंजिल पर बनी रेडीमेड कपड़ों की दुकान से शुरू हुई आग चौथी मंजिल पर बने गोदाम तक पहुंच गई। गोदाम में बड़ी मात्रा में कपड़े रखे होने के कारण आग तेजी से फैल गई। दुकान और गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर दमकल विभाग की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। संकरी गली होने के कारण दमकलकर्मियों को आग बुझाने में परेशानी हुई। करीब 100 मीटर दूर से पाइपलाइन बिछाकर पानी पहुंचाया गया। दमकलकर्मियों ने करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल विभाग डीओ राजेंद्र अटवाल ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 1:50 बजे गांधी नगर मार्केट की भटूरे वाली गली में आग लगने की सूचना मिली। शुरुआत में चार दमकल गाड़ियों को भेजा गया, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए तीन और गाड़ियां बुलानी पड़ीं। आग लगते ही इमारत में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

-तीसरी मंजिल की दुकान से चौथी मंजिल तक पहुंचीं लपटें, सात दमकल गाड़ियों ने बुझाई आग