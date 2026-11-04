कानपुर: प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को कमरे में किया बंद, डर से युवक ने लगाया फंदा, जांच में जुटी पुलिस
Kanpur News: घाटमपुर थाना क्षेत्र स्थित रवाईपुर गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी युवक को गृहस्वामी ने कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। खुद को घिरा और फंसा देख घबराए युवक ने कमरे के भीतर लगे लोहे के एंगल से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
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कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रवाईपुर गांव में मंगलवार देर रात एक खौफनाक घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को पकड़कर कमरे में बंद कर दिए जाने से घबराकर उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने लोहे के एंगल से लटक रहे शव को नीचे उतरवाया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जानकारी के अनुसार, फतेहपुर जिले के मलवा थाना अंतर्गत मोहन खेड़ा गांव निवासी शिव प्रताप (25) सिंह उर्फ सौरव पुत्र सुरेंद्र सिंह का रवाईपुर गांव में प्रेम प्रसंग चल रहा था। मंगलवार रात शिव प्रताप अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान गृहस्वामी परितोष कुमार को घर के भीतर किसी अनजान शख्स की आहट महसूस हुई। शक होने पर उन्होंने तुरंत उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर कुंडी लगा दी और शोर मचा दिया।
कमरे में खुद को फंसा देख लोहे के एंगल से झूला
बाहर से कुंडी बंद होने और पकड़े जाने के डर से शिव प्रताप बुरी तरह घबरा गया। जब तक घरवाले और आसपास के लोग एकत्र होते, तब तक उसने कमरे के भीतर छत में लगे लोहे के एंगल से रस्सी का फंदा बनाया और उस पर झूल गया। कुछ देर बाद जब पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया, तो अंदर युवक का शव लटकता मिला। घाटमपुर थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचित कर दिया गया है। मामले में तहरीर मिलने पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।