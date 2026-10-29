कानपुर: युवक को सड़क पर पटका, चेहरे-सिर पर बरसाईं लातें, पैसे गिरने को लेकर था विवाद, आरोपी पुलिस हिरासत में

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लालबंगला स्थित बृजवासी स्वीट हाउस के पास दबंगई का एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक हमलावर युवक को सड़क पर पटककर उसके चेहरे पर बेरहमी से लातें बरसाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि पीड़ित युवक सड़क पर बेसुध हालत में पड़ा दिख रहा है।

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राहगीरों में से किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि, अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामले का संज्ञान लेते हुए चकेरी पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना 28 अक्तूबर शाम की है।