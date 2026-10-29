करनाल में रातभर तलाश: तालाब में मिला दो वर्षीय एकांश का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

निसिंग के गांव सिंगड़ा में बुधवार दोपहर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता दो वर्षीय एकांश का शव वीरवार दोपहर करीब एक बजे गांव के गंदे तालाब में मिला। गोताखोरों की टीम ने तलाश के दौरान शव को बाहर निकाला। बच्चे की तलाश में पुलिस ने रातभर अभियान चलाया। घरों, छतों और पानी की टंकियों तक की जांच की गई। खोजी कुत्तों की टीम की भी मदद ली गई, लेकिन रात तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों को आशंका थी कि एकांश घर के पास बने जोहड़ में गिर गया होगा। इसके बाद तालाब में गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई गई। बच्चे का शव मिलने की सूचना से परिवार में मातम छा गया।

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