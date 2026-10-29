आगरा: बंद मकान में मिला 32 वर्षीय जूता कारीगर का शव, शरीर पर फफोले; जहर खाने की आशंका

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सूचना मिलने पर पुलिस के साथ ही फोरेंसिक टीम भी पहुंचीं। को भी बुलाया। पुलिस ने बताया कि यह मकान जगनेर रोड से लगभग 80 मीटर अंदर एक गली में स्थित है। मकान करीब 100 वर्ग गज का है, जिसमें दो कमरे और एक टीनशेड बना हुआ है। पड़ोसियों ने बताया कि मकान का दरवाजा पिछले दो दिन से नहीं खुला था। अनहोनी की आशंका होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी।पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। मृतक की पहचान धर्मेंद्र (32) पुत्र वेद प्रकाश के रूप में हुई है। धर्मेंद्र मूल रूप से सुल्तानपुरा, थाना सदर का निवासी था। वह पिछले कई वर्षों से नगला रेवती में ही रह रहा था। पड़ोसियों के अनुसार वह जूता बनाने का काम करता था। उसकी पत्नी और बच्चे कुछ दिन पहले किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे।एसीपी सैंया जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मामले की जांच की जा रही है।