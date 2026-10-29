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कानपुर: पति को पत्नी और ससुरालवालों ने पीटा, कोर्ट तारीख से लौटते समय वारदात, पीड़ित की तहरीर पर जांच शुरू

Thu, 29 Oct 2026 02:12 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 29 Oct 2026 02:12 PM IST
सार

Kanpur News: मंधना चौकी क्षेत्र में पत्नी से चल रहे कानूनी विवाद के मुकदमे की कोर्ट तारीख से लौट रहे पति के साथ पत्नी और ससुरालवालों ने जमकर मारपीट की। पीड़ित पति ने लिखित तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है।

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Kanpur Man beaten by wife and in laws while returning from court hearing investigation based on complaint
जानकारी देता पीड़ित - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के बिठूर में मंधना क्षेत्र अंतर्गत पत्नी से चल रहे विवाद के मामले में न्यायालय में तारीख निपटाकर घर लौट रहे एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित पति ने पत्नी और अपने ससुरालवालों पर रास्ते में घेरकर मारपीट और गाली-गलौज करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित ने मंधना पुलिस चौकी पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

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जानकारी के अनुसार, पीड़ित अकरम का अपनी पत्नी के साथ पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है, जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। अकरम मुकदमे की नियत तिथि पर कोर्ट में पैरवी के लिए गया हुआ था। आरोप है कि जब वह अदालत से अपनी तारीख पूरी कर घर वापस लौट रहा था। तभी मंधना के पास उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया।

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ससुरालजनों ने की मारपीट, पुलिस जांच में जुटी
अकरम का आरोप है कि पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी के चलते ससुरालवालों ने उसके साथ बहस शुरू कर दी और देखते ही देखते उसके साथ मारपीट की। राहगीरों के बीच-बचाव करने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से चले गए। घटना के तुरंत बाद पीड़ित अकरम मंधना पुलिस चौकी पहुंचा और पूरी आपबीती सुनाते हुए नामजद तहरीर दी। मंधना चौकी पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तहरीर प्राप्त हो गई है।  मामले की जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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