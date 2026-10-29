कानपुर: पति को पत्नी और ससुरालवालों ने पीटा, कोर्ट तारीख से लौटते समय वारदात, पीड़ित की तहरीर पर जांच शुरू

कानपुर के बिठूर में मंधना क्षेत्र अंतर्गत पत्नी से चल रहे विवाद के मामले में न्यायालय में तारीख निपटाकर घर लौट रहे एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित पति ने पत्नी और अपने ससुरालवालों पर रास्ते में घेरकर मारपीट और गाली-गलौज करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित ने मंधना पुलिस चौकी पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

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जानकारी के अनुसार, पीड़ित अकरम का अपनी पत्नी के साथ पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है, जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। अकरम मुकदमे की नियत तिथि पर कोर्ट में पैरवी के लिए गया हुआ था। आरोप है कि जब वह अदालत से अपनी तारीख पूरी कर घर वापस लौट रहा था। तभी मंधना के पास उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया।