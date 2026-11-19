कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के महावीर नगर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के अपार्टमेंट में बुधवार देर रात तीसरी मंजिल से गिरकर 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के वक्त युवक अपनी पत्नी के साथ फ्लैट के छज्जे पर बैठा था। कुछ देर बाद पत्नी को पानी लेने के लिए अंदर भेज दिया।

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इसी दौरान तेज आवाज सुनकर पत्नी बाहर दौड़ी, तो पति सीढ़ियों के नीचे पड़ा मिला। परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महावीर नगर निवासी शिवम गुप्ता पत्नी पल्लवी और तीन वर्षीय बेटे के साथ तीसरी मंजिल के फ्लैट में रहते थे। वह प्राइवेट काम करते थे।