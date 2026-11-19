जालौन: ठंड से ढाई वर्षीय मासूम की मौत, अधूरे आवास में रह रहा था परिवार, आरोप- किस्त के लिए मांगे थे 20 हजार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 19 Nov 2026 11:05 AM IST
सार
Jalaun News: एट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इगुई खुर्द में अधूरे आवास में रह रहे एक गरीब मजदूर परिवार के ढाई वर्षीय मासूम की ठंड लगने से मौत हो गई। परिजनों ने ग्राम प्रधान और पंचायत मित्र पर आवास की दूसरी किस्त जारी कराने के एवज में 20 हजार रुपये मांगने का गंभीर आरोप लगाया है।
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विस्तार
जालौन जिले में एट थाना क्षेत्र के ग्राम इगुई खुर्द में ढाई वर्षीय बालक की मौत से गांव में शोक छा गया। परिजनों का आरोप है कि आवास की दूसरी किस्त जारी कराने के लिए 20 हजार रुपये मांगे गए थे। आर्थिक तंगी के चलते रकम नहीं दे सके, जिससे मकान अधूरा रह गया। उनका कहना है कि अधूरे घर में ठंड लगने से मासूम की मौत हो गई।
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गांव निवासी इरफान पुत्र नन्हे खान मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके चार बच्चों में सबसे छोटा ढाई वर्षीय रहमान था। परिजनों के मुताबिक, रुकसार के नाम से आवास स्वीकृत हुआ था। करीब डेढ़ माह पहले पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये मिले थे, जिससे मकान का कुछ निर्माण कराया गया।
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ठंड लगने से रात में हो गई रहमान की मौत
इरफान का आरोप है कि दूसरी किस्त जारी कराने के लिए ग्राम प्रधान और पंचायत मित्र से संपर्क किया, तो 20 हजार रुपये की मांग की गई। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह रकम नहीं दे सके और मकान अधूरा रह गया। परिजनों का कहना है कि अधूरे मकान में ठंड लगने से रात में रहमान की मौत हो गई।