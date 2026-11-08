Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   A labourer who left home without informing anyone took his own life by hanging himself using his trousers as a noose.

Mahoba News: घर से बिना बताए निकले मजदूर ने पैंट के फंदे से लटककर दी जान

Sun, 08 Nov 2026 07:30 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 07:30 PM IST
विज्ञापन
A labourer who left home without informing anyone took his own life by hanging himself using his trousers as a noose.
हरदोई। हरियावां थाना क्षेत्र के लिलवल गांव में रविवार सुबह गांव के बाहर बांस की कोठी से ग्रामीणों ने गांव निवासी मजदूर का शव लटका देखा। शव देखकर ग्रामीणों ने परिजन को सूचना दी। घटना की जानकारी होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।
विज्ञापन

लिलवल गांव निवासी राकेश (40) मजदूरी करते थे। उनके भाई रामप्रकाश ने बताया कि राकेश कभी-कभार शराब पी लेते थे। शनिवार रात किसी समय वह घर से निकल गए थे। देर रात तक वह वापस नहीं आए थे, परिजन भी सो गए थे। रविवार सुबह भी जब वह बिस्तर पर नहीं मिले तो परिजन ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान ग्रामीणों ने तालाब किनारे बांस की कोठी में पैंट के फंदे से उनका शव लटका देखा।
विज्ञापन

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राकेश के परिवार में पत्नी रामदेवी और पुत्री प्रियंका है। राकेश की मौत से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि परिजन आत्महत्या की वजह नहीं बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed